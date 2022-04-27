Motosikletli magandalar trafikte dehşeti yaşattı! Sürücüyü araçtan indirip dövdüler

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü trafikte seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yol verme yüzünde iki motosikletli şahısla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli şahıslar, otomobilin önünü kesti. Kasklı magandalar ardından sürücüyü araçtan indirip yumruk atmaya başladı.

İşte Fotoğrafları Magandaların dövdüğü anlar saniye saniye görüntülendi Haberin Tüm Görselleri

MOTOSİKLETLİ MAGANDALAR DEHŞETİ YAŞATTI

Neye uğradığını şaşıran sürücü, saldırganların elinden kurtulmak istedi. Diğer magandanın yakasından tutması sonucu kurtulamayan adam darp edildi. Kavgayı gören vatandaşlar, magandalara müdahale ederek sürücüyü ellerinden kurtardı.

Yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, sürücünün şikayetçi olması üzerine polis, magandaları gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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