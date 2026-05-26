Motosikletli kuryenin ölümünde acı detay

Kaza, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi’nde meydana geldi. Kurye olarak çalıştığı belirtilen Ertuğ Toker’in kontrolünü kaybettiği 16 BLN 628 plakalı motosiklet, refüje çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Toker’in hayatını kaybettiği belirlendi. Toker'in cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Bugün Muradiye Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek olan Bursaspor’un taraftar grubu Teksas’ın eski başkanlarından Ertuğ Toker’in, 4 yıl önce de kardeşi Ertan Toker’i motosiklet kazasında kaybettiği bildirildi. 18 Eylül 2022’de Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Beşevler Metro İstasyonu mevkisinde meydana gelen kazada, 16 JY 803 plakalı motosikletiyle önünde giden hafif ticari araca, ardından da demir bariyerlere çarpan Ertan Toker, bariyerlerin arasında sıkışarak hayatını kaybetmişti. Ertan Toker, AKUT gönüllüsüydü.

Abi kardeşten geriye bu mutlu günlerindeki fotoğraf kaldı. (Solda Ertuğ Toker, sağda Ertan Toker)

TEKSAS'TAN AÇIKLAMA

Bursaspor’un taraftar grubu Teksas yönetimi ise sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Tribünlerimizden ve eski dernek başkanlarımızdan Ertuğ Toker vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Muradiye Camii’nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz"

BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan yapılan açıklamada ise şunları kaydedildi:

"Tribünlerimizden ve eski Teksas dernek başkanlarından Ertuğ Toker'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."