Motosikletli kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti... Emniyet ÅŸeridindeki kaza kamerada

Olay, 17 AÄŸustos SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 16.40 sÄ±ralarÄ±nda Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± Edirne istikametinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Â Oktay Ã–zâ€™Ã¼n (20) kullandÄ±ÄŸÄ± ve Muhammet Baha Bozkurtâ€™un arkasÄ±nda yolcu olarak bulunduÄŸu 34 DUJ 267 plakalÄ± motosiklet, emniyet ÅŸeridinde bekleyen Ä°smail DoÄŸuâ€™ya ait 34 DIS 364 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. KazanÄ±n etkisi ile otomobilin Ã¼zerinden fÄ±rlayan 2 genÃ§ yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ± hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Otomobil sahibi Ä°smail DoÄŸu ise ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis ekipleri tarafÄ±ndan karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AÄŸÄ±r yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan motosikletteki yolcu Muhammet Baha Bozkurt, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã–zâ€™Ã¼n ise durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan otomobil sahibi ise Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

KAZA ANI KAMERADA



1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, bir kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na sebep olan kaza anÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±nca saniye saniye kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere, motosikletin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde saÄŸ ÅŸeride yanaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve otomobile Ã§arptÄ±ktan sonra 2 gencin aracÄ±n Ã¼zerinden fÄ±rladÄ±ÄŸÄ± anlar yansÄ±dÄ±.

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