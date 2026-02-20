Motosikletli katil ehliyetsiz çıktı

Haberin Devamı

Ankara’dan görevi için Adana’ya giden Sayıştay denetçisi Hilal Öztürk, geçen pazar günü, Çukurova ilçesinde 1.5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk’ün bulunduğu bebek arabasıyla yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinde ilerleyen bebek arabasına, Erman Kurt’un (20) kullandığı motosiklet çarptı. Savrulan bebek yaralandı, motosikletin sürücüsü ise kaçtı.

Görüntülerde, otomobillerin geçitte durduğu sırada sağdan hızla ilerleyen motosikletin bebek arabasına çarptığı ve Mahmut Fatih’in yola savrulduğu, Hilal Öztürk ile diğer sürücülerin yola koştuğu görüldü. Otomobille götürüldüğü hastanede kurtarılamayan Mahmut Fatih, Kayseri’de toprağa verildi.

Gözden Kaçmasın Ramazanda sağlığımızı ve cebimizi nasıl koruruz Haberi görüntüle

Kazanın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli Erman Kurt, ifadesinde, “Önümdeki araçlar durunca, yanlarından geçmek istedim. Yaya ya da bebek arabasını görmedim. Kazadan sonra korkup kaçtım” dedi. Yapılan incelemede Kurt’un ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurt, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haberin Devamı