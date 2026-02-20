×
Gündem Haberleri

Motosikletli katil ehliyetsiz çıktı

#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Ehliyetsiz Sürücü
Motosikletli katil ehliyetsiz çıktı
Yaya geçidindeki bebek arabasına motosikletiyle çarpıp 1.5 yaşındaki Mahmut Fatih Öztürk’ün ölümüne neden olan sürücü Erman Kurt tutuklandı. Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan Kurt’un ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Ankara’dan görevi için Adana’ya giden Sayıştay denetçisi Hilal Öztürk, geçen pazar günü, Çukurova ilçesinde 1.5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk’ün bulunduğu bebek arabasıyla yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinde ilerleyen bebek arabasına, Erman Kurt’un (20) kullandığı motosiklet çarptı. Savrulan bebek yaralandı, motosikletin sürücüsü ise kaçtı.

Görüntülerde, otomobillerin geçitte durduğu sırada sağdan hızla ilerleyen motosikletin bebek arabasına çarptığı ve Mahmut Fatih’in yola savrulduğu, Hilal Öztürk ile diğer sürücülerin yola koştuğu görüldü. Otomobille götürüldüğü hastanede kurtarılamayan Mahmut Fatih, Kayseri’de toprağa verildi.

Kazanın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli Erman Kurt, ifadesinde, “Önümdeki araçlar durunca, yanlarından geçmek istedim. Yaya ya da bebek arabasını görmedim. Kazadan sonra korkup kaçtım” dedi. Yapılan incelemede Kurt’un ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurt, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Motosikletli katil ehliyetsiz çıktı

#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Ehliyetsiz Sürücü

