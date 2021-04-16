Motosikletli katil çeteye ceza yağdı

İstanbul Kadıköy’de 27 Şubat 2019’da bir çöp konteynerinde iki kesik bacak bulundu. Cesedin elleri, başı ve gövdesi ise farklı yerlerden çıktı. Öldürülen kişi, traktör parçaları ithalat ve ihracatı yapan Rifat Rıza Öztürk’tü.

Cinayetle ilgili Rifat Rıza Öztürk’ün yanında çalışan yeğeni Fahrettin Öztürk ile aynı motosiklet grubundaki arkadaşları Ferhat Yılmaz, Fatih Demir ve Turgut Kundakçı gözaltına alınarak tutuklandı. İddianameye göre, Fahrettin Öztürk amcasını öldürdükten sonra motosikletçi arkadaşlarından yardım istemiş, yanına ilk gelen Ferhat Yılmaz’la birlikte cesedi parçalara ayırmıştı. Daha sonra yanına gelen Fatih Demir ve Turgut Kundakçı ile beraber de ceset parçalarını İstanbul’un çeşitli yerlerindeki çöp konteynerlerine atmıştı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı dün karara bağladı. Mahkeme, Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz’a tasarlayarak ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya yakalanmamak amacıyla öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 2 yıl hapis ile bin 500 lira para cezası verdi. Heyet cezada indirim yapmadı. Fatih Demir ve Turgut Kundakçı ise suç delillerini yok etme suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ADALET YERİNİ BULDU

Öldürülen Rifat Rıza Öztürk’ün kızı Gamze Vasfiye Öztürk karar sonrası gazetecilere şunları söyledi: “26 ay boyunca adaletin yerini bulmasını bekledik. Babamı defnetmek için 10 gün parçalarının bulunmasını bekledik. Elleri olmadan gömüldü benim babam. Çok şükür adalet yerini buldu, acıları unutturmasa da içimiz artık rahat.”

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