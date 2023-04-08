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Motosikletli kapkaççı kamerada

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#Gaziantep#Cep Telefonunu#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 15:25

Gaziantep'te maskeli kişi, motosikletiyle yanına yaklaştığı yol kenarındaki kadının elindeki telefonu alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

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Önceki gün maskeli bir kişi, kullandığı motosikletle yanına yaklaştığı kadının elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Kadının şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan ve aynı tarihlerde farklı bir kapkaç olayı daha gerçekleştirdiği belirlenen H.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla H.B.’yi gözaltına aldı. H.B., polis merkezindeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında telefonu ile oynayan kadının yanına motosikletle yaklaşarak telefonu alıp kaçtığı görüldü.

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#Gaziantep#Cep Telefonunu#Polis

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