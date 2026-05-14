Motosikletli Hüseyin Ökçe kazada hayatını kaybetti

Kaza, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Ökçe kullandığı 07 BAC 687 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken önce refüje ardından da ağaca çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Ökçe ile beraberindeki N.D. adlı kadın yola savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Ökçe müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. N.D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)