×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Motosikletli Hüseyin Ökçe kazada hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#ALANYA#Trafik#Kaza
Motosikletli Hüseyin Ökçe kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 16:56

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletin önce refüje ardından da ağaca çarptığı kazada sürücü Hüseyin Ökçe (36) hayatını kaybetti, beraberindeki N.D. (41) ise ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Ökçe kullandığı 07 BAC 687 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken önce refüje ardından da ağaca çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Ökçe ile beraberindeki N.D. adlı kadın yola savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Ökçe müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. N.D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALANYA#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!