Motosikletli hırsızlar, balkonda asılı kıyafetleri çaldı

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin önüne gelen motosikletteki yolcu konumundaki kişi, birinci kat balkonunda kuruması için asılan kıyafetleri çaldı. Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Bölgeden geçen bir kamyonetin sürücüsü, durumu fark edip motosikleti durdurmak istedi. Ancak şüpheliler kaçtı. Kamyonet sürücüsünün haber verdiği ev sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.