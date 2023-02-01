Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Motosikletli 'hayalet gösterge' hırsızı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Hırsız#Motosiklet#Hayalet Gösterge
Motosikletli hayalet gösterge hırsızı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 10:51

İstanbul'da motosikletle gezdikleri sokaklarda, park halindeki lüks otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan şüphelilerden biri gözaltına alındı. Daha önceden 27 suç kaydı bulunan Caner T.'nin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Haberin Devamı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, lüks otomobillerden yapılan hırsızlıklar üzerine soruşturma açtı. Yapılan çalışmalarda Üsküdar'da 2, Ümraniye'de 1 otomobil olmak üzere toplam 3 araçtan hırsızlık yapan kişilerin aynı şüpheliler olduğu belirlendi. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletle gelerek park halindeki otomobilin yanına yaklaşan hırsızların, elektronik donanımları çalarak hızla kaçtıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda şüphelilerden Caner T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 27 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, kimliği belirlenen suç ortağının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsız#Motosiklet#Hayalet Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Dolandırıcıların eli Türkiyeye kadar uzanmış İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

Dolandırıcıların eli Türkiye'ye kadar uzanmış! İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

#Pig Butchering
Elon Musk eski şirketine rakip oluyor

Elon Musk eski şirketine rakip oluyor!

#Twitter
80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu! Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

#HOLLANDA