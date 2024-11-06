×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Motosikletli hastanelik oldu; otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Antalya#Trafik Kazası
Motosikletli hastanelik oldu; otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 10:48

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Haberin Devamı

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Şevket Özgür'ün kullandığı 01 ARD 236 plakalı motosiklet ile, Gülveren Caddesi'nde Antalya Caddesi'nden Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan Nihal Arıcıgil'in kullandığı 07 BMU 964 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Motosikletli hastanelik oldu; otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosikletli hastanelik oldu; otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu

Haberin Devamı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HIÇKIRARAK AĞLADI

Kazanın ardından otomobili kullanan kadın sürücü, motosiklet sürücüsün kaza sonrası kendisini suçladığını belirterek hıçkırıklara boğuldu. Gözyaşlarına hakim olamayan sürücüyü teselli etmek mümkün olmazken, hastaneye gitmeyi de kabul etmedi.

Motosikletli hastanelik oldu; otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu

Motosikletli hastanelik oldu; otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Antalya#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!