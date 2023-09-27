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Motosikletli gencin feci ölümü kamerada: Yüksek hızla giderken direğe çarptı

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#İstanbul#Bahçelievler#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 10:03

Bahçelievler'de caddede aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mert Yalçın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde geçen Salı günü saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Mert Yalçın kullandığı motosikletle caddede seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine hızla çarptı.

Motosikletli gencin feci ölümü kamerada: Yüksek hızla giderken direğe çarptı

Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalçın'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mert Yalçın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletli gencin feci ölümü kamerada: Yüksek hızla giderken direğe çarptı

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KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde hızla gelen motosikletin aydınlatma direğine çarptığı anlar görülüyor. Çarpmanın etkisiyle Yalçın'ın kaldırımda hareketsiz şekilde kaldığı anlar kameraya yansıyor.

Motosikletli gencin feci ölümü kamerada: Yüksek hızla giderken direğe çarptı

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise sağlık ekiplerinin Mert Yalçın'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ve hastaneye kaldırdığı anlar görülüyor.

Motosikletli gencin feci ölümü kamerada: Yüksek hızla giderken direğe çarptı

Motosikletli gencin feci ölümü kamerada: Yüksek hızla giderken direğe çarptı

 

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#İstanbul#Bahçelievler#Kaza

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