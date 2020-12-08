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DHA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 01:39 | Son Güncelleme:

Motosikletlerinin plakasını maskeyle kapatıp gezen gençler yakalandı

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Motosikletlerinin plakasını maskeyle kapatıp gezen gençler yakalandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir haftadır sokağa çıkma kısıtlaması sırasında motosikletlerinin plakalarını maske ile kapatarak gezen 3 genç polisin çalışması ile yakalandı. Gençlere toplam 8 bin 176 lira ceza kesildi.

 

Ereğli’de yaklaşık 1 haftadır sokağa çıkma kısıtlaması sırasında dışarı çıkarak motosikletleriyle gezen 3 genç, her defasında polisten kaçmayı başardı. Kameralara yakalanmamak için motosiklet plakalarını maskeyle kapatan gençler bu gece ise yakayı ele verdi. 3 genç, polisin sıkı takibi sonucu Müftü Mahallesi Erdemir Lojmanları mevkisinde trafik ve asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Y.E.Ç. (19), E.B. ve M.S.M.'ye (20) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, tehlikeli araç kullanmak ve çeşitli maddelerden toplamda 8 bin 176 lira ceza kesildi.

 

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