Motosikletlerini 100. yılda şehitler için sürecekler

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Bu yıl sadece Türkiye’den değil dünyanın çeşitli ülkelerinden de motosikletliler İstanbul’da olacak. Türkiye’deki motosiklet kulüplerinin çatı organizasyonu olan Türkiye Motosiklet Platformu her 29 Ekim’de Suadiye’den başlayarak Edirnekapı Şehitliği’nde biten bir kortej organize ediyor. Motosikletçiler için geleneksel hale gelen bu korteje katılmak için Türkiye’nin dört bir yanından motosikletçiler İstanbul’da toplanıyor. Ancak bu yıl Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle yurtdışından da birçok Türk motosiklet grubu korteje katılmak için İstanbul’un yolunu tuttu. Geçen yıl binlerle ifade edilen motosikletçi sayısının 100. yılda 100 binin çok daha üstünde olacağı tahmin ediliyor.

Kortej saat 13.00’te Suadiye Oteli’nin önünden motosikletli polislerin eşliğinde hareket edecek. Bağdat Caddesi boyunca ilerledikten sonra D-100 karayoluna bağlanacak olan kortej, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü de geçerek Edirnekapı’ya ulaşacak. Edirnekapı Şehitliği’nde şehitler için saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

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ATATÜRK POSTERİ VE TÜRK BAYRAĞI TAŞIDILAR

Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak için Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’den gelen motosikletçiler Lüleburgaz’da buluştu. Motosikletlerini yan yana getirdikten sonra el ele tutuşarak “Cumhuriyet’in 100. Yılı” yazan motosikletçiler ayrıca Atatürk posteri ile Türk bayrakları da taşıdı.