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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı

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Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, jandarma bir ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yapacakları iddiasıyla durdurduğu motosikletteki 2 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanacaklarını anlayan şüphelilerin yol kenarına attıkları 200 gram uyuşturucu madde metamfetamine ise el konuldu.

Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde Honaz- Karakurt, kara yolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Takibe aldıkları şüpheli, Can Ş. (36) ve Ercan H.’ye (41) ait motosikleti Jandarma ekipleri kontrol noktasında durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, içinde 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin bulunan poşeti yol kenarındaki boş araziye attı.

Jandarma ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alınırken; yol kenarına attıkları uyuşturucu maddeye ise el konuldu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Motosikletle uyuşturucu sevkiyatında 2 şüpheliye gözaltı

 

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