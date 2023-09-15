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Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada! Sürücülere zor anlar yaşattı

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#Motosiklet#Adana#Trafik
Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada Sürücülere zor anlar yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 14:04

Adana’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletin üzerine uzanarak ilerleyen ve arkasındaki sürücülere yol vermeyen sürücü tepki çekti. Tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi.

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Yüreğir ile Çukurova ilçelerini birbirine bağlayan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kimliği bilinmeyen motosikletli, tehlikeli akrobatik hareketler yaptı. Motosikletinin üzerine uzanarak ilerleyen sürücü, sürekli şerit değiştirerek diğer sürücülere zor anlat yaşattı. Arkasındaki araçlara yol vermeyen motosikletli, tepkilere neden oldu. Sürücülerin korna çaldığı motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla da görüntülendi. Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü daha sonra gözden kayboldu.

Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada Sürücülere zor anlar yaşattı

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#Motosiklet#Adana#Trafik

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