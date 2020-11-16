MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMotosikletle taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
GeriGündem Motosikletle taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Motosikletle taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motosikletle taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosikletle taksi çarpıştı. Kazada, ilçede bir işletmede bateristlik yapan motosiklet sürücüsü Anıl Kasap yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Motosikletle taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman A. yönetimindeki 07 H 0029 plakalı taksi, Anıl Kasap'ın kullandığı 07 ABD 557 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Anıl Kasap ile takside yolcu olarak bulunan Özlem K. ve Şükran Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaz ayerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Anıl Kasap, kurtarılamadı. Diğer yaralılar Özlem K. ve Şükran Ç.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İlçedeki bir işletmede bateristlik yaptığı öğrenilen Anıl Kasap'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Kazanın ardından taksi şoförü Süleyman A. polis tarafından gözaltına alındı. Süleyman A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan kaza sırasında Anıl Kasap'ın kafasında kask olup olmadığı öğrenilemedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle