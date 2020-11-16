Motosikletle taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman A. yönetimindeki 07 H 0029 plakalı taksi, Anıl Kasap'ın kullandığı 07 ABD 557 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Anıl Kasap ile takside yolcu olarak bulunan Özlem K. ve Şükran Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaz ayerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Anıl Kasap, kurtarılamadı. Diğer yaralılar Özlem K. ve Şükran Ç.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



İlçedeki bir işletmede bateristlik yaptığı öğrenilen Anıl Kasap'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.



Kazanın ardından taksi şoförü Süleyman A. polis tarafından gözaltına alındı. Süleyman A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Öte yandan kaza sırasında Anıl Kasap'ın kafasında kask olup olmadığı öğrenilemedi.