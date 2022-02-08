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Motosikletle takip ettiler, Elif'i sığındığı bahçede vurdular! Genç kızın durumu ağır...

#Adana#Seyhan#Elif Erdem
Motosikletle takip ettiler, Elifi sığındığı bahçede vurdular Genç kızın durumu ağır...

Adana'da motosikletli 2 kişi, takip ettikleri Elif Erdem'i (22) sığındığı evin bahçesinde tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Erdem, hastanede tedaviye alındı.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Elif Erdem sokakta yürürken, kendisini motosikletle takip eden 2 kişiyi fark edip kaçmaya çalıştı. Erdem, koşarak bir evin bahçesine girdi.

Motosikletten inen şüphelilerden biri, bahçeye girip Elif Erdem’e tabancayla ateş etti. Kasığına kurşun isabet eden Erdem kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif Erdem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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#Adana#Seyhan#Elif Erdem

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