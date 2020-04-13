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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 14:29,Son Güncelleme:

Motosikletle kamyona çarpan trafik polisi, ağır yaralandı

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Motosikletle kamyona çarpan trafik polisi, ağır yaralandı
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İZMİR'in Balçova ilçesinde, kamyona motosikletle arkadan çarpan trafik polisi Yasin Ö., ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Yasin Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, İzmir- Çeşme çevre yolunda meydana geldi. Çeşme'den Gaziemir yönüne giden trafik polisi Yasin Ö.'nün kullandığı 35 A 5742 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, sürücüsünün ismi bilinmeyen 35 AGG 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada polis memuru Yasin Ö., ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yasin Ö.'yü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yasin Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi, trafiğe kapatılırken, Karayolları ekiplerinin motosiklet parçalarını kaldırıp, temizlemesinin ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

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