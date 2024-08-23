Motosikletle gelip oto tamirhanesine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

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Olay, saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda AvcÄ±lar Ãœniversite Mahallesi, Uran Caddesi'ndeki oto tamircisinde meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 2 ÅŸÃ¼pheli, motosikletleriyle oto tamircisinin Ã¶nÃ¼ne gelerek 9 el ateÅŸ etti.
KurÅŸunlar iÅŸ yerinin cam ve demir kapÄ±sÄ±na isabet ederken saldÄ±rganlar kaÃ§tÄ±. Sabah saatlerinde iÅŸ yerini aÃ§mak iÃ§in dÃ¼kkanÄ±na gelen oto tamircisi, kurÅŸun izleri ve kÄ±rÄ±k camlarÄ± gÃ¶rÃ¼nce polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekibinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ardÄ±ndan AsayiÅŸ BÃ¼ro ekibi saldÄ±rganlarÄ± belirlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
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