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Motosikletle gelip oto tamirhanesine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

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#Ä°stanbul#SaldÄ±rÄ±#AvcÄ±lar
Motosikletle gelip oto tamirhanesine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 23, 2024 13:51

AvcÄ±larâ€™da kimliÄŸi belirlenemeyen 2 ÅŸÃ¼pheli, oto tamirhanenin Ã¶nÃ¼ne gelerek ateÅŸ aÃ§tÄ±. Gece saatlerinde yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da iÅŸyerine 9 kurÅŸun isabet ederken, polis ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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Olay, saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda AvcÄ±lar Ãœniversite Mahallesi, Uran Caddesi'ndeki oto tamircisinde meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 2 ÅŸÃ¼pheli, motosikletleriyle oto tamircisinin Ã¶nÃ¼ne gelerek 9 el ateÅŸ etti.

Motosikletle gelip oto tamirhanesine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

KurÅŸunlar iÅŸ yerinin cam ve demir kapÄ±sÄ±na isabet ederken saldÄ±rganlar kaÃ§tÄ±. Sabah saatlerinde iÅŸ yerini aÃ§mak iÃ§in dÃ¼kkanÄ±na gelen oto tamircisi, kurÅŸun izleri ve kÄ±rÄ±k camlarÄ± gÃ¶rÃ¼nce polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekibinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ardÄ±ndan AsayiÅŸ BÃ¼ro ekibi saldÄ±rganlarÄ± belirlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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Motosikletle gelip oto tamirhanesine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

Motosikletle gelip oto tamirhanesine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

Motosikletle gelip oto tamirhanesine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

Motosikletle gelip oto tamirhanesine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±lar

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#Ä°stanbul#SaldÄ±rÄ±#AvcÄ±lar

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