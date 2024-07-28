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Motosikletle gelip arkadaşlarıyla iş yerinin önünde oturan adamı vurdular

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#İstanbul#Sarıyer#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 09:32

Sarıyer'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirip olay yerinden kaçan motosikletli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Olay, 24 Temmuz günü Kazım Karabekir Mahallesi, Bahçeköy Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletli 2 kişi, daha önceden aralarında husumet bulunan Suat Akçay'a silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Akçay, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Akçay, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletle gelip arkadaşlarıyla iş yerinin önünde oturan adamı vurdular

SUÇ ALETİ TABANCAYLA YAKALANIP GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlik bilgilerine ulaşılan saldırganlardan yaşı küçük Ş.B.'nin motosikleti kullandığı, S.K.'nın ise arkada oturan şüpheli olduğu belirlendi. Silahlı saldırıdan sonra kaçan şüpheliler, Çayırbaşı Mahallesi'nde yakalanırken, olayda kullandıkları tespit edilen 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin, benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydının olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Motosikletle gelip arkadaşlarıyla iş yerinin önünde oturan adamı vurdular

SALDIRI ANI ANBEAN KAMERADA

Öte yandan saldırı anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, Suat Akçay'ın arkadaşlarıyla birlikte bir iş yerinin önünde oturduğu sırada motosikletle gelen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve açılan ateş sonucu bacağından vurularak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Motosikletle gelip arkadaşlarıyla iş yerinin önünde oturan adamı vurdular

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#İstanbul#Sarıyer#Saldırı

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