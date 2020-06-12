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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 10:39,Son Güncelleme:

Motosikletle dolap taşıdılar

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Motosikletle dolap taşıdılar
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BURSA'da, motosiklet üzerinde dolap taşıyan ikilinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesinde, dün saat 22.00 sıralarında, seyir halindeki plakasız motosiklette 2 kişinin dolap taşıdığı görüldü. Sürücü ile arkasındaki kişi, aralarına aldıkları dolabı yoğun trafikte tehlikeye aldırış etmeden taşıdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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