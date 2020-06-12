Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
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Motosikletle dolap taşıdılar
BURSA'da, motosiklet üzerinde dolap taşıyan ikilinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl ilçesinde, dün saat 22.00 sıralarında, seyir halindeki plakasız motosiklette 2 kişinin dolap taşıdığı görüldü. Sürücü ile arkasındaki kişi, aralarına aldıkları dolabı yoğun trafikte tehlikeye aldırış etmeden taşıdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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