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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Motosikletiyle kamyona çarpan kağıt toplayıcısı yaralandı

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Motosikletiyle kamyona çarpan kağıt toplayıcısı yaralandı
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KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, atık kağıt toplayan Mustafa K., 3 tekerlekli motosikletiyle kamyona çarpınca yaralandı.

Motosikletiyle kamyona çarpan kağıt toplayıcısı yaralandı
Kaza saat 16.30 sıralarında, Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi Stat Caddesi’nde meydana geldi. Atık kağıt toplayan Mustafa K., sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 BZ 618 plakalı kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü, Mustafa K.’nin yaralandığını görerek 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Mustafa K.’yi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan Mustafa K. tedavi altına alındı. 3 tekerlekli motosiklet çekici olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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