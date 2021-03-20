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DHA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 19:59 | Son Güncelleme:

Motosikletiyle kamyona çarpan genç hayatını kaybetti

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Motosikletiyle kamyona çarpan genç hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Yahya Can Varol (18), hayatını kaybetti.

Çanakkale’den Ayvacık yönüne giden Necmettin Tokat yönetimindeki 17 ABC 835 plakalı kamyona, Yahya Can Varol’un kullandığı 17 ABG 543 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Yahya Can Varol, olay yerinde yaşamını yitirdi. Varol'un cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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