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Motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden Nur Ökçesiz'e son veda

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#NEVŞEHİR#Polis#Trafik
Motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden Nur Ökçesize son veda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 15:41

Nevşehir’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Nur Ökçesiz (16), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Nevşehir- Gülşehir kara yolunun 7'nci kilometresindeki Sulusaray mevkisinde meydana geldi. Selçuk A. yönetimindeki 51 AAL 244 plakalı otomobil, Nur Ökçesiz'in kullandığı 31 AJT 279 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Nur Ökçesiz ile arkasında bulunun Gizem A., metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Nur Ökçesiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Gizem A.'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Otopsi işlemleri tamamlanan Ökçesiz, ailesine teslim edildi. Kurşunlu Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Ökçesiz'in anne ve babası, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eşiyle ayrı olduğu öğrenilen Erhan Ökçesiz, “Ben kızımı sapasağlam verdim, siz bana tabutla veriyorsunuz. Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum” dedi.

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Kılınan cenaze namazının ardından Ökçesiz, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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#NEVŞEHİR#Polis#Trafik

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