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Motosikletiyle ambulanstaki eşini takip ederken kaza yaptı

#Antalya#Gazipaşa#Nusret Özdemir
Motosikletiyle ambulanstaki eşini takip ederken kaza yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Nusret Özdemir (24) doğum sancısı başlayan eşini hastaneye götüren ambulansın ardından motosikletiyle giderken otomobille çarpışıp yaralandı. Özdemir'in ambulansı takip ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, cuma günü saat 12.30 sıralarında D-400 karayolu jandarma kavşağında meydana geldi. Alanya yönüne giden Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobille Bülent Ecevit Caddesi'nden yola çıkan Nusret Özdemir'in kullandığı 07 UV 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Özdemir yaralandı. Kavşakta görevli polis memurları, Özdemir'i Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Özdemir, Alanya'ya sevk edildi.

AMELİYATTAYKEN BEBEĞİ DOĞDU

Motosikletli Nusret Özdemir'in, doğum sancısı başlayan ve hastaneye götürülen eşi Selma Özdemir'i taşıyan ambulansı takip ettiği öğrenildi. Nusret Özdemir'in Alanya'daki hastanede tedavi olduğu saatlerde, Selma Özdemir de Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kız bebeklerini dünyaya getirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen anne ve hala adı konulmamış bebeğin, yarın doktorun oluruyla taburcu edilmesi bekleniyor.

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Nusret Özdemir'in motosikletiyle ambulansı takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Özdemir'in Alanya'daki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

 

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#Antalya#Gazipaşa#Nusret Özdemir

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