MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMotosikletinin kamyona çarpmasıyla ölen Mustafa, toprağa verildi
GeriGündem Motosikletinin kamyona çarpmasıyla ölen Mustafa, toprağa verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 18:34 |  Son Güncelleme:

Motosikletinin kamyona çarpmasıyla ölen Mustafa, toprağa verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motosikletinin kamyona çarpmasıyla ölen Mustafa, toprağa verildi
Abone Olgoogle-news

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, motosikletinin geri manevra yapan kamyona çarpmasıyla yaşamını yitiren Mustafa Reçan (29), Emet ilçesinde toprağa verildi. Kamyon sürücüsü Mehmet K. ise çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Emet ilçesinde kuaförlük yapan Mustafa Reçan, dün, 10 AAN 813 plakalı motosikletiyle Hisarcık kara yolunun 2'nci kilometresinde geri manevra yapan Mehmet K. yönetimindeki 34 JC 7277 plakalı kamyona çarptı. Kazada hayatını kaybeden Reçan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Emet’e getirildi. İlçe mezarlığında koronavirüs tedbirleri nedeniyle az kişinin katıldığı namazın ardından Reçan’ın cenazesi toprağa verildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ SERBEST

Mustafa Reçan’ın motosikletiyle çarptığı kamyonun sürücüsü Mehmet K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle