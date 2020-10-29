Motosikletini sebze ve meyvelerle süsledi, törene katıldı

Sinop Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için pandemi koşullarına uygun etkinlikler organize etti. İskele Meydanı’nda başlayan etkinliklerde renkli görüntüler de oluştu. ATV motosiklet arkasına mini römork takan manav Gökhan Canel, bu aracı da onlarca çeşit sebze ve meyveyle süsledi. ATV motosikletinin önüne dev bir kabak ve kavun koyan Canel, alkışlar eşliğinde tören alanından geçti. Aracına Atatürk portesi ve ‘Atam izindeyiz’ yazılı pankart da asan Canel, ilgi odağı oldu.