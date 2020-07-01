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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 13:13,Son Güncelleme:

Motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kaza, kamerada

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Motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kaza, kamerada
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DÜZCE’de, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Semih Keskin yönetimindeki 81 FN 113 plakalı motosiklet yol kenarında park halinde duran Hasan Şengüloğlu’na ait 81 AAF 001 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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