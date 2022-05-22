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Motosikletin çarptığı Elif hemşireden acı haber

#Nevşehir#Hemşire#Elif Yılmaz
Motosikletin çarptığı Elif hemşireden acı haber

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı hemşire Elif Yılmaz (47) yaşamını yitiridi, sürücü yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Melih İ. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Elif Yılmaz’a çarptı. Kazada sürücü ile Elif Yılmaz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Elif Yılmaz’ı Nevşehir Devlet Hastanesi’ne, sürücüyü ise özel hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk annesi Elif Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Melih İ.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Nevşehir#Hemşire#Elif Yılmaz

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