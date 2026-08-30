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Motosikletimi nasıl çekersin kavgası: Kendisini yumruklayan market çalışanını bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Şişli#Darp
Motosikletimi nasıl çekersin kavgası: Kendisini yumruklayan market çalışanını bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 09:37

İstanbul Şişli'de motosiklet sürücüsü, aracını çeken market çalışanı ile tartıştı. Motosiklet sürücüsü, kendisini yumruklayan market çalışanını bıçakla yaraladı.

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 Olay, dün saat 13.45 sıralarında Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mevlütcan S., olaydan önceki gün akşam saatlerinde 34 MZS 063 plakalı motosikletini marketin önüne park ederek eve gitti.

Motosikletimi nasıl çekersin kavgası: Kendisini yumruklayan market çalışanını bıçakladı

Ertesi sabah iş yerine gelen market çalışanı Aslan B., malzeme indireceği alanı kapatan motosikleti sahibine haber vermeden başka bir alana çekti.

Motosikletimi nasıl çekersin kavgası: Kendisini yumruklayan market çalışanını bıçakladı

MOTOSİKLETİ İZİNSİZ ÇEKİNCE KAVGA ÇIKTI

Bir süre sonra iş yeri önüne gelen Mevlütcan S., motosikletini yerinde göremeyince Aslan B.’ye aracı neden izinsiz çektiğini sordu. Market çalışanının mal indirmek için motosikletin yerini değiştirdiğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mevlütcan S., Aslan B.’nin yüzüne yumruk attı. Bunun üzerine iş yerine giren Aslan B., aldığı bıçakla dışarı çıkarak Mevlütcan S.’yi bacağından yaraladı.

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Motosikletimi nasıl çekersin kavgası: Kendisini yumruklayan market çalışanını bıçakladı

YUMRUKLANDI; ARAÇ SAHİBİNİ BIÇAKLADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mevlütcan S., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgada yumruklanan Aslan B. ise Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayda kullanılan bıçağa el konuldu. Polis ekipleri, hastanede tedavi altına alınan 2 şüpheliyi bir süre gözetim altında tuttu. Yapılan kontrollerde Mevlütcan S.’nin poliste 1, Aslan B.’nin ise 10 kaydı olduğu öğrenildi.

Motosikletimi nasıl çekersin kavgası: Kendisini yumruklayan market çalışanını bıçakladı

KAVGA ANI KAMERADA

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. İfadesi alınan Mevlütcan S., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Aslan B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Kavga ve bıçaklama anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Motosikletimi nasıl çekersin kavgası: Kendisini yumruklayan market çalışanını bıçakladı

 

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#İstanbul#Şişli#Darp

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