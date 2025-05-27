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Motosikleti yüzüstü kullanmak pahalıya patladı, 45 bin lira ceza kesildi

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#Motosiklet#Trafik Kuralları#Trafik Cezası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 10:13

Bartın-Karabük kara yolunda, yüzüstü uzanak motosiklet kullanan ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak yakayı ele veren B.K.'ye (19) 45 bin 841 TL idari para cezası kesildi.

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Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde dün B.K.'nin motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak ilerlediği, kendisini ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri, B.K.'yi evinde yakaladı.

Motosikleti yüzüstü kullanmak pahalıya patladı, 45 bin lira ceza kesildi

Ekipler, motosikleti trafikten menederken, sürücü B.K.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan 45 bin 841 TL idari para cezası uyguladı..

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#Motosiklet#Trafik Kuralları#Trafik Cezası

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