Motosikleti devrilen Saygın, hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde, Sarayköy-Babadağ karayolunda meydana geldi. Saygın Bahar idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada kasksız sürücü Bahar, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bahar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı