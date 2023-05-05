Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Güngören#Hırsızlık
Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 09:12

Güngören'de park halindeki bir motosikleti çalmak isteyen ve uzun süre uğraşan şüpheli motosikletin kilitli direksiyonunu kıramayınca parmak izlerini sildikten sonra kayıplara karıştı. Motosikleti çalmak isteyen kişinin dakikalarca uğraştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberin Devamı

Olay Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir motosikleti çalmaya çalışan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Önce motosikleti inceleyen kişi, motosikletin kilitli direksiyonunu kırmak için uzun süre uğraştı.

Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı

Başarılı olamayınca, motosiklete binen şüpheli bu kez motosikleti hareket ettirmeyi denedi. Ayağıyla direksiyona yüklenen şüpheli, motosikleti yere düşürdü.

Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı

Motosikletin kilitli direksiyonunu yerde de açmak için dakikalarca uğraşan hırsızlık zanlısı başarılı olamayınca, motosikleti park edilen yere bıraktı. Parmak izi bırakmamak için direksiyondaki izleri temizleyen şüpheli hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Şüphelinin motosikleti çalmaya çalıştığı ve parmak izlerini sildiği anlar anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Güngören#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor?

#Çalışma Hayatı
Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi

Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi!

#Kral 3'Üncü Charles
Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni