Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Motosikleti böyle kullandı, görüntüler sosyal medyada paylaşılınca yakalandı

#Bursa#İnegöl#Motosiklet

Bursa'da bir sürücü, üzerine yattığı motosikletle trafikte seyretti. Kara yolunda zaman zaman hızını 100 kilometreye çıkaran sürücüyü görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Haberin Devamı

Görüntüler İnegöl ilçesi, Bursa-Ankara yolunda kaydedildi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler o anları görüntüledi.

YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 AC 4801 plakalı motosikletin sürücüsünü tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Kenan D.'ye (22), ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’, ‘Koruyucu kask kullanmamak’, ‘Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek’ suçlarından toplam 859 TL cezai işlem uygulandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#İnegöl#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi