Motosiklete çarptı kasksız genç öldü

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Kazanın etkisiyle motosikletin üstünde, kasksız olarak bulunan iki kişi yere düştü. Olayda ehliyetsiz olduğu öne sürülen motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ve arkasında bulunan Batın Barlas Çeki (16) yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kafasını beton dubaya çarpan Batın Barlas Çeki, hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Kınık, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batın Barlas Çeki’in ailesi ve arkadaşları, sürücünün adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi.

AİLE TEPKİLİ

Teyze Didar Şahin “Hastanede kaza yapan insanları bekledik, kimseden dönüş olmadı. Ancak cenazenin 3. gününde başsağlığı dilemeye gelip, bir şeye ihtiyacınız var mı diye sordular. Şu çok acı; aynı gün serbest bırakılıyorsunuz. Adalet herkes için olmalı” dedi. Hukuki olarak şikâyette bulanacaklarını söyleyen Şahin davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.