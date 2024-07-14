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Motosiklete çarptı kasksız genç öldü

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#Kızılay#Kerem Kınık#Fatma Zehra Kınık
Motosiklete çarptı kasksız genç öldü
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 07:00

İSTANBUL Beykoz Kavacık Mahallesi’nde, 9 Temmuz Salı günü saat 13.30 sıralarında Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın kullandığı 34 FKJ 390 plakalı otomobil, motosiklet ile çarpıştı.

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Kazanın etkisiyle motosikletin üstünde, kasksız olarak bulunan iki kişi yere düştü. Olayda ehliyetsiz olduğu öne sürülen motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ve arkasında bulunan Batın Barlas Çeki (16) yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kafasını beton dubaya çarpan Batın Barlas Çeki, hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Kınık, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batın Barlas Çeki’in ailesi ve arkadaşları, sürücünün adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi.

AİLE TEPKİLİ

Teyze Didar Şahin “Hastanede kaza yapan insanları bekledik, kimseden dönüş olmadı. Ancak cenazenin 3. gününde başsağlığı dilemeye gelip, bir şeye ihtiyacınız var mı diye sordular. Şu çok acı; aynı gün serbest bırakılıyorsunuz. Adalet herkes için olmalı” dedi. Hukuki olarak şikâyette bulanacaklarını söyleyen Şahin davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

 

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#Kızılay#Kerem Kınık#Fatma Zehra Kınık

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