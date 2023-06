Motosikletçilerin valisiydi... Bakan Bey’in iki teker tutkusu

Haberin Devamı

Kar ya da fırtına olduğunda motosikletli kuryelerin trafiğe çıkmasını yasaklayan kararların altında eski İstanbul Valisi, yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın imzası vardı. Kendisi de çok genç yaşlardan bu yana motosiklet kullanan Yerlikaya, motosikletçilerin sorunlarıyla yakından ilgilenirdi. Yasak kararının altında yatan sebep de buydu. Sürüş koşullarının getirdiği zorlukları bildiği için, hiçbir kuryenin kar ya da fırtınada sipariş götürmeye çalışırken kaza yapmasını istemiyordu.



RÜZGÂRA SET OLAN POLİSLERE ÖDÜL

Ocak 2020’de bir motokurye Boğaziçi Köprüsü’nü geçerken şiddetli rüzgârdan etkilendiği için kendisine polis ekipleri eskortluk etmiş ve köprüden geçmesini sağlamıştı. Ali Yerlikaya’nın talimatıyla o polisler ödüllendirildi. Yerlikaya o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşmış ve “Bu video bana da bir anımı hatırlattı. Atatürk (Nurdağı) Viyadüğü’nde motosikletimle fırtınanın ortasında kalmışken, bir TIR aynı polislerimizin yaptığı gibi bana yardım ederek rüzgâra karşı set olmuştu. Motorcular bilir bu hareketin kıymetini. Polislerimizi tebrik ediyorum” yazmıştı.





FUARLARI HİÇ KAÇIRMAZDI

Bariyerlerin motosikletçiler için uygun hale getirilmesinin en yakın takipçilerinden biriydi. İstanbul’da bariyerlerle ilgili çalışmalar başladığı zaman, kendisi de bir motosikletçi olarak Bakan’a teşekkür için tweet atmıştı. Zaman zaman motosikletiyle denetime de çıkardı. Motosiklet camiası da her zaman yanlarında olan Ali Yerlikaya’yı çok sevdi. Ali Yerlikaya neredeyse her etkinliğe davet edilir oldu. Yoğun mesaisinden dolayı birçoğuna katılamasa da yeni modellerin görücüye çıktığı ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen motosikletçileri buluşturan İstanbul’daki motosiklet fuarlarını kaçırmazdı. Her model motosikletle ilgilenir, detaylı bilgi alırdı.





MOTORUMUZ ÇALINIRSA BULDURUR

Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasına en çok sevinenler motosikletçiler oldu. Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, “Kendisi de çok iyi bir motosikletçi olan Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olması camia için büyük bir şans. Tüm motosikletçilerin ortak sorunlarını biliyor ve aynı pencereden bakabiliyor. Eğitim konusuna önem vereceğini ve herkesi canından bezdiren motosiklet hırsızlarına göz açtırmayacağını da biliyoruz. Motosiklet camiası olarak gelişmeleri heyecanla bekliyoruz” dedi.

ÇANAKKALE 1915’TE...

Ali Yerlikaya her fırsat bulduğunda motosiklet kullandığını sık sık söyledi. Sosyal medya hesabından motosikletiyle çekilmiş fotoğraflarını da yayınladı. 1915 Çanakkale Köprüsü açıldığında, karşıya ilk geçenlerden biri de motosikletli Ali Yerlikaya’ydı. Çanakkale’ye kadar motosikletini sürmüş ve köprüden ilk geçenlerden biri olmuştu. Ali Yerlikaya memleketi Konya’ya da motosikletiyle yaptığı bir bayram ziyaretini, sosyal medya hesabından paylaşmıştı