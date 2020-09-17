Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculuk

Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda 1'i bebek, 2'si çocuk ve 2'si kadın 6 kişinin bulunduğu motosiklet şehir merkezine doğru giderken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çocuklar motosiklet sürücüsünün dizlerine otururken, arkada bulunan 2 kadından 1'inin de kucağında bebek taşıdığı görüldü. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosiklettekiler tehlikeye aldırmadan yolculuklarına devam etti.