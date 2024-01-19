×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Motosiklet tutkusu sonu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Osmangazi#Motosiklet
Motosiklet tutkusu sonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 07:00

Efe Balin okul dönüşü evine motosikletle giderken bariyerle kamyonet arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Yakınları 17 yaşındaki Efe’nin üniversite sınavına hazırlandığını, bilgisayar mühendisi olmak istediğini ve motosiklet tutkunu olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Bursa Osmangazi’de okuldan eve dönen lise son sınıf öğrencisi Efe Belin (17) yönetimindeki 17 RB 361 plakalı motosiklet, önceki gün, lastiği patlayan 16 YZ 009 plakalı kamyonetini yol kenarına park edip araçtan inen Eşref Kaya’ya (50) çarptı. Efe, bariyerlerle kamyonetin arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Efe Belin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Eşref Kaya ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polislerin telefon ile haber verdiği Efe Belin’in annesi Gülşen Belin (43), geldiği kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Anne Belin’i yakınları güçlükle sakinleştirdi.

‘CANIMIZ YANIYOR’

Gülşen ve Cengiz Belin (45) çiftinin, 2 çocuğunun küçüğü olan Efe’nin motosiklet tutkunu olduğu, bilgisayar mühendisi olmak istediği belirtildi. Efe Belin’in akrabası İsmail Koyun, “Canımız çok yanıyor. Çok sevdiği motosiklet, Efe'nin ölümüne neden oldu” dedi.

Haberin Devamı

Efe Belin, dün Keles’te toprağa verildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Osmangazi#Motosiklet

BAKMADAN GEÇME!