Motosiklet tutkusu sonu oldu

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Bursa Osmangazi’de okuldan eve dönen lise son sınıf öğrencisi Efe Belin (17) yönetimindeki 17 RB 361 plakalı motosiklet, önceki gün, lastiği patlayan 16 YZ 009 plakalı kamyonetini yol kenarına park edip araçtan inen Eşref Kaya’ya (50) çarptı. Efe, bariyerlerle kamyonetin arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Efe Belin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Eşref Kaya ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polislerin telefon ile haber verdiği Efe Belin’in annesi Gülşen Belin (43), geldiği kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Anne Belin’i yakınları güçlükle sakinleştirdi.

‘CANIMIZ YANIYOR’

Gülşen ve Cengiz Belin (45) çiftinin, 2 çocuğunun küçüğü olan Efe’nin motosiklet tutkunu olduğu, bilgisayar mühendisi olmak istediği belirtildi. Efe Belin’in akrabası İsmail Koyun, “Canımız çok yanıyor. Çok sevdiği motosiklet, Efe'nin ölümüne neden oldu” dedi.

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Efe Belin, dün Keles’te toprağa verildi.