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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Motosiklet tutkunu Şakir Tamer geçirdiği kazada hayatını kaybetti

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Motosiklet tutkunu Şakir Tamer geçirdiği kazada hayatını kaybetti
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Aydın’da, motosikletiyle bariyerlere çarpan Nazilli Motonaz Motosiklet Grubu üyesi Şakir Tamer (55), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şakir Tamer, dün saat 11.00 sıralarında bir grup motosiklet tutkunu ile Aydın’dan İzmir’e gitmek üzere yola çıktı. Emekli muhasebeci Tamer, Aydın- İzmir Otoyolu Havayolu Kavşağı’na geldiklerinde, 09 ABJ 346 plakalı motosikletiyle virajı alamayıp, bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Tamer, arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tamer, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Tamer’in ölümü yakınları, motosiklet tutkunu arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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