Motosiklet tutkunu rektörün gülümseten anısı: Üniversiteye alınmadı, güvenlik noktasından kaçtı

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30 yıldır süren motosiklet aşkını ve bu aşk nedeniyle başına gelen ilginç anıları Hürriyet’e anlatan Rektör Ekercin, şöyle dedi: “Otomobil kullanmayı sevmiyorum. Çünkü motosiklet benim için bir tutku. Aslında bu tutku babamdan bana geçmiş. Tabi zaman zaman bu tutku görevimle birleşince insanlara çok ilginç gelebiliyor. Mesela Rektör olarak göreve başladıktan hemen sonra rektörlüğe motosikletimle gittim. Ancak güvenlik görevlisi arkadaşlarım kask ve diğer koruyucu ekipmanlar nedeniyle beni tanımadı ve kampüs içine almadı. Kendimi de tanıttım ama baktım olmuyor güvenlik noktasından kaçtım. Hatta güvenlikler birbirlerine anons etmişler ‘Motosikletliyi tutun’ diye. Sonra gerçek anlaşıldı, ben de arkadaşlarımı görevlerini iyi yaptıkları için tebrik ettim. Artık beni kasklı da olsam tanıyorlar, sorun çıkmıyor.

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ÜNİVERSİTEDE KULÜP KURACAĞIZ

Mesaiye, valilik ve diğer üniversitelerdeki resmi toplantılara da motosikletle gidiyorum. Hatta kurumların protokol müdürleri beni otomobille görürse şaşırıyor. ‘Niye motosikletle gelmediniz’ diyorlar. Bunlar bizi gülümseten, farklılık yaratan şeyler. Üniversitemizde çok fazla motosiklet seven öğrencimiz var. Ancak bu hobiye nereden, nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar. Aileler motosikleti uzak durulması gereken bir hobi olarak görüyor. Oysa motosiklet, bu çağdaki çocukların enerjilerini atabilecekleri bir araç. O yüzden üniversitemizde motosiklet kulübü kurmayı düşünüyoruz.”

SEMİH EKERCİN KİMDİR?

22 Kasım 1971 yılında Konya’da dünyaya gelen Semih Ekercin ilk ve orta öğreniminin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı.1997-2007 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Yüksek Lisans ve Doktora derecesi aldı. 2008 yılında Yardımcı Doçent, 2010’da Doçent ve 2015 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fotogrametri Anabilim Dalında öğretim üyeliğine devam eden Ekercin, 2023 yılında Dekanlık görevine getirildi. Akademik süre içinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Senato Fakülte Temsilciliği, Ortak Eğitim Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. ABD’de 2013 yılında Minnesota Üniversitesinde (Remote Sensing and Geospatial Analysis Laboratory), 2014-2015 yıllarında Texas Üniversitesi’nde (UT@Austin, Bureau of Economic Geology) misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Ulusal ve Uluslararası birçok projede yürütücü/araştırmacı olarak görev aldı.