Motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kazayı kask kamerası kaydetti

Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 17:05

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ters yönden gelen araç sürücüsünün motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan hayatını kaybetti. Feci kazanın kask kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, 11 Ekim'de saat 12.00 sıralarında, Seydikemer’in Ceylan Mahallesi Karabel mevkisinde meydana geldi. Tunceli Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Üsteğmen Mustafa Y. yönetimindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil ile Kasım Gürhan yönetimindeki 07 CAJ 274 plakalı motosiklet çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, kask kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin ters yönden gelip, motosiklete çarptığı anların saniye saniye yer aldığı belirtildi. 

