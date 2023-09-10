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Motosiklet sürücüsünün feci ölümü! Savruldu, bariyerlere çarptı

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#Bursa#Kaza#Motosiklet
Motosiklet sürücüsünün feci ölümü Savruldu, bariyerlere çarptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 09:37

Bursa'da devrilen motosikletten fırlayıp, bariyerlere çarpan sürücü Ahmet Karakaş, hayatını kaybetti. Cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi Mudanya Bulvarı Acemler mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Ankara İstikametine seyreden Ahmet Karakaş idaresindeki 16 ADA 546 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak savruldu.

Motosiklet sürücüsünün feci ölümü Savruldu, bariyerlere çarptı

Devrilen motosiklet 300 metre sürüklenirken, araçtan fırlayan Karataş bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün feci ölümü Savruldu, bariyerlere çarptı

Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Motosiklet sürücüsünün feci ölümü Savruldu, bariyerlere çarptı

 

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#Bursa#Kaza#Motosiklet

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