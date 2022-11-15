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Motosiklet sürücüsü yaya geçidinde engelli vatandaşa çarptı

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#Motosiklet#Sürücü#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 19:25

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletli sürücü yaya geçidinde engelli gence çarptı. Kaza anı kameraya yansırken epilepsi hastası engelli genç hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Ruşenler Sokak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Santral istikametine seyreden Erkan Polat Ş. idaresindeki 22 RG 995 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen Veli S.’ye çarptı. Yaralanan Veli S.’nin (30) epilepsi hastası olduğu ve %65 engelli olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü yaya geçidinde engelli vatandaşa çarptı

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gencin babası, yaya geçitlerinde araç sürücülerini daha duyarlı olmaya davet etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Motosiklet sürücüsü yaya geçidinde engelli vatandaşa çarptı

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#Motosiklet#Sürücü#Kaza

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