×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Motosiklet sürücüsü neye uğradığını şaşırdı: Uyarmak için yanına gitti, saldırıya uğradı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kavgası#Motosiklet Kazası#Saldırı
Motosiklet sürücüsü neye uğradığını şaşırdı: Uyarmak için yanına gitti, saldırıya uğradı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 11:13

Bursa’da bir motosiklet sürücüsü, trafikte kendisini sıkıştırdığını iddia edip uyarmak için yanına gittiği otomobil sürücüsünün tekme tokat saldırısına uğradı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’ne meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken aracını sıkıştırdığını iddia ettiği 35 ASM 820 plakalı otomobilin sürücüsünü trafik ışıklarında durunca uyarmak için yanına gitti.

Motosiklet sürücüsü neye uğradığını şaşırdı: Uyarmak için yanına gitti, saldırıya uğradı

Bu sırada otomobilin kadın sürücüsü, aracına yaklaşan motosiklet sürücüsünün kaskına camdan yumruk atıp, aşağı indi. Otomobil sürücüsü motosikletliye tekme tokat saldırdı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

Motosiklet sürücüsü neye uğradığını şaşırdı: Uyarmak için yanına gitti, saldırıya uğradı

Haberin Devamı

Yaşananlar, başka bir otomobilde seyahat edenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Motosiklet sürücüsü neye uğradığını şaşırdı: Uyarmak için yanına gitti, saldırıya uğradı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kavgası#Motosiklet Kazası#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!