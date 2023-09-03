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Motosiklet sürücüsü Mahmut Alperen hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada

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#İSTANBUL#Maltepe#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 09:21

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Mahmut Alperen Bölükbaşı'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Mahmut Alperen Bölükbaşı hayatını kaybederken, yanında bulunan Lara V. yaralandı. Kaza anı aynı yönde ilerleyen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında İdealtepe Başıbüyük bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Mahmut Alperen Bölükbaşı'nın kullandığı motosiklet, hızla seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Bölükbaş ve arkasında yolcu konumunda bulunan 14 yaşındaki Lara V. yola savrularak yaralandı. Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Mahmut Alper Bölükbaş ve Lara V.'ı hastaneye kaldırdı. Mahmut Alperen Bölükbaşı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lara V.'ın ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosiklet bariyerlere çarpıyor ve motosikletteki iki kişi yola savruluyor. Kazaya tanık olan sürücüler ise araçlarını durdurup yaralıların yardımına gidiyor.

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#İSTANBUL#Maltepe#Kaza

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