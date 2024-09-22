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Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

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#Kaza#Trafik Kazası#Zonguldak
Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 14:15

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer Erdem Aydın (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli kara yolunun Delihakkı rampasında meydana geldi. Zonguldak yönüne giden B.T. idaresindeki 67 UE 933 plakalı hafif ticari araç, Ömer Erdem Aydın yönetimindeki 67 AEN 849 plakalı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Kazada motosiklet sürücüsü, evli ve 1 çocuk babası Aydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

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Hafif ticari aracın sürücüsü B.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti


 

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#Kaza#Trafik Kazası#Zonguldak

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