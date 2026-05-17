Motosiklet sürücüsü Ali Bilensir hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 13:37

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Bilensir hayatını kaybederken, arkasındaki oğlu C.B. (12) ile diğer sürücü Bilal Ç. (26) yaralandı. Ali Bilensir’in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğlu C.B. ile birlikte Orhaneli ilçesinde düzenlenen motosiklet etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Orhaneli yolu Doğancı Tüneli’nde meydana geldi. Orhaneli yönüne giden Ali Bilensir yönetimindeki 16 BRL 633 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Bilal Ç. idaresindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan oğlu C.B. yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Bilensir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan oğlu C.B. ile otomobil sürücüsü Bilal Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

MOTOSİKLET FESTİVALİNE GİDİYORLARMIŞ

Ali Bilensir’in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğlu C.B. ile birlikte Orhaneli ilçesinde düzenlenen motosiklet tutkunları ve ailelerinin katılacağı etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Bilensir’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

