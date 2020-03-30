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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 16:42,Son Güncelleme:/

Motosiklet sulama kanalına uçtu sürücü hastanede öldü

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Motosiklet sulama kanalına uçtu sürücü hastanede öldü
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü Celal Demir (58), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Kabazlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Celal Demir yönetimindeki 45 SC 2567 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Demir'i ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 4 çocuk babası Celal Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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