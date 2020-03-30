Motosiklet sulama kanalına uçtu sürücü hastanede öldü

Kaza, sabah saatlerinde, Kabazlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Celal Demir yönetimindeki 45 SC 2567 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Demir'i ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 4 çocuk babası Celal Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.