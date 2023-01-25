Motosiklet sokak ortasında alev alev yandı

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Alınan bilgeye göre olay Erdemli ilçe merkezinde Hastane Caddesi üzerinde bir marketin önünde yaşandı. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir motosiklet saniyeler içinde alev topuna döndü. Olayı fark eden çevre esnafı yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, motosikletin hemen yakınında duran bir otomobilde de kısmen hasar oluştu. Motosiklet ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Motosikletin alev topuna döndüğü anlar ve esnafların yangını söndürme çabası çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Motosikletin plakası ve sürücüsünün belirlenmesine yönelik çalışma ise sürüyor.



