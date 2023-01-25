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Motosiklet sokak ortasında alev alev yandı

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#Motosiklet#Mersin#Yangın
Motosiklet sokak ortasında alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 02:28

Mersin'de yol kenarında alev alev yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki bir otomobilde kısmen hasar oluştu.

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Alınan bilgeye göre olay Erdemli ilçe merkezinde Hastane Caddesi üzerinde bir marketin önünde yaşandı. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir motosiklet saniyeler içinde alev topuna döndü. Olayı fark eden çevre esnafı yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, motosikletin hemen yakınında duran bir otomobilde de kısmen hasar oluştu. Motosiklet ise tamamen kullanılamaz hale geldi.
Motosikletin alev topuna döndüğü anlar ve esnafların yangını söndürme çabası çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Motosikletin plakası ve sürücüsünün belirlenmesine yönelik çalışma ise sürüyor.

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#Motosiklet#Mersin#Yangın

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