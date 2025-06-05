Motosiklet, otomobil ile çarpıştı: 2 ölü

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M.A. idaresindeki 67 UC 387 plakalı otomobil ile Bedirhan Kınay'ın (21) kullandığı 67 ACM 213 plakalı motosiklet, Zonguldak-Kilimli sahil yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, motosiklette yolcu olarak bulunan Berk Cebeci'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Bedirhan Kınay da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle kara yolunda güvenlik önlemi alan ekipler, araç geçişine kontrollü izin verdi.